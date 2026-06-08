Провал коллектора произошёл на Московском проспекте в Воронеже

Провал на канализационном коллекторе диаметром 800 мм произошёл на Московском проспекте, 31 в Воронеже. Коммунальная авария случилась ночью в понедельник, 8 июня. Об этом сообщили в городском водоканале.
В тёмное время суток аварийные бригады смонтировали временный трубопровод длиной около 250 метров, необходимый для бесперебойной транспортировки стоков. Это позволило не ограничивать водоснабжение и водоотведение для горожан на время проведения работ.
На текущий момент на участке задействованы сразу два откачивающих оборудования. Благодаря им стоки не попадают в котлован.
Следующий этап работ запланирован на ночное время, когда приток в коллектор существенно снизится.