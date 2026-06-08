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Воронежская область вошла в топ-50 регионов РФ по доступности бензина

На среднюю зарплату жители региона за месяц могут купить 1051 литр бензина марки АИ-92.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежская область заняла 46-е место в рейтинге субъектов РФ по доступности бензина. Это следует из рейтинга РИА Новости, опубликованного в понедельник, 8 июня.

На среднюю зарплату жители региона за месяц могут купить 1051 литр бензина марки АИ-92. В апреле 2026 года стоимость топлива составила 63,83 рубля за литр, что на 11,4% выше, чем год назад.

Среди регионов Черноземья лидером по доступности бензина стала Курская область, где на среднюю зарплату за месяц можно приобрести 1087 литров бензина марки АИ-92. В списке регион расположился на 40-м месте.

Липецкая область заняла 42-ю строчку рейтинга, Белгородская область — 50-ю, Орловская область — 70-ю, Тамбовская область — 71-ю.