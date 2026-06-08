Нефтяники поддержат 147 социальных и культурных проектов в Прикамье, Удмуртии и Башкирии

В 2002 году Пермский край стал «родоначальником» Конкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» среди территорий, где ведут свою деятельность организации Группы «ЛУКОЙЛ». В Прикамье за всю историю проведения конкурса реализовано почти 4 тысячи проектов. Благодаря конкурсу создано 6700 новых рабочих мест, «родились» и полюбились жителям 20 брендовых фестивалей региона. Среди них крупнейший фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», ежегодный фестиваль «Медовый спас» в с. Уинское, всероссийский фестиваль колокольного искусства «Звоны России» и другие.