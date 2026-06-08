Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске планируют построить производственный комплекс за 346 млн рублей

Новый производственный комплекс появится в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В 2029 году в Новочеркасске планируют ввести в эксплуатацию новый производственный комплекс. Соответствующую информацию указали в реестре инвестиционных проектов на сайте донского правительства.

Инициатором проекта выступает ООО «Нейс-Инжиниринг». Реализацию плана курирует муниципалитет.

Планируемый объем инвестиций в будущий производственный комплекс составляет 346 млн рублей. Предполагается, что на производстве откроют 56 рабочих мест.

Также два новых производства собираются запустить на территории Красносулинского индустриального парка в Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.