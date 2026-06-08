Татарстан лидирует в ПФО по доступности бензина

Республика Татарстан заняла 19-е место в общероссийском реестре регионов по степени доступности автомобильного топлива, что позволило ей возглавить этот рейтинг в Приволжском федеральном округе.
Исследование, проведенное «РИА Новости», показало, что усредненный доход жителя Татарстана позволяет приобрести 1 285 литров бензина марки АИ-92.
В апреле 2026 года средняя стоимость литра АИ-92 в Татарстане составляла 62,46 рубля. Республика оказалась между Амурской и Свердловской областями в этом национальном списке. Безусловными лидерами оказались Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где на среднюю зарплату можно купить значительно больше топлива. В основе рейтинга -показатель того, сколько литров бензина АИ-92 можно приобрести на среднемесячный доход после уплаты налога на доходы физических лиц, основываясь на данных о доходах за период с марта 2025 по февраль 2026 года и ценах апреля 2026 года.
Несмотря на высокие показатели доступности, за неделю с 26 мая по 1 июня в Татарстане наблюдался рост цен на все виды автомобильного топлива. Средняя цена бензина увеличилась с 64,72 до 64,86 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 62,57 рубля, АИ-95 — до 66,38 рубля, а АИ-98 — до 91,16 рубля. Наиболее существенное подорожание коснулось дизельного топлива, цена которого выросла до 74,59 рубля за литр.
Эксперты связывают рост цен с комплексом факторов, пишет ИА «Татар-информ».
Кандидат экономических наук Николай Кульбака отмечает, что динамика цен на бензин в России в целом соответствует инфляции, но существуют и региональные особенности.
По мнению президента Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирека Сулейманова, причиной текущего повышения стал рост биржевых цен и ограниченное предложение. Он также пояснил, что мелким оптом закупать топливо дороже, а крупные поставки, например, железнодорожными цистернами, не всегда гарантированы.
Высокие позиции Татарстана в рейтинге доступности топлива Николай Кульбака объясняет наличием собственной нефтедобычи и нефтепереработки в республике, а также ее удаленным положением от зоны боевых действий, что минимизирует риски для нефтеперерабатывающей инфраструктуры.