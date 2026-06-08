Татарстан лидирует в ПФО по доступности бензина

В апреле 2026 года средняя стоимость литра АИ-92 в Татарстане составляла 62,46 рубля. Республика оказалась между Амурской и Свердловской областями в этом национальном списке. Безусловными лидерами оказались Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где на среднюю зарплату можно купить значительно больше топлива. В основе рейтинга ­ -показатель того, сколько литров бензина АИ-92 можно приобрести на среднемесячный доход после уплаты налога на доходы физических лиц, основываясь на данных о доходах за период с марта 2025 по февраль 2026 года и ценах апреля 2026 года.