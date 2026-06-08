В Израиле предупредили об угрозе остановки ВПК из-за войны с Ираном

Министерство обороны Израиля предупредило о возможной приостановке выпуска ракет и боеприпасов на оборонных предприятиях страны и потребовало срочно увеличить военный бюджет на 11 млрд долларов. Об этом пишет телеграм-канал Directorate 4.
Без дополнительного финансирования под угрозой заморозки окажутся новые заказы для ведущих оборонных предприятий страны. Речь идет о выпускающей снаряды Elbit Systems, а также концернах Israel Aerospace Industries и Rafael, производящих ракеты для систем ПРО «Хец-3» и «Праща Давида».
Ситуацию на израильских предприятиях пытаются стабилизировать США. Так, в мае Вашингтон доставил в страну десятки тонн критически важных компонентов для производства управляемых авиабомб и ракет-перехватчиков для систем «Хец-3» и «Железный купол».
По оценкам американских аналитиков, самому Пентагону потребуется не менее трех лет, чтобы восстановить израсходованные запасы современных ракет, включая крылатые ракеты Tomahawk, а также противоракеты для комплексов THAAD и Patriot. Еще около двух лет займет восполнение запасов ракет морского базирования SM-3 и SM-6.
Отмечается, что даже государства с наиболее развитым военно-промышленным комплексом столкнулись с тем, что темпы расхода высокоточных вооружений в современных конфликтах существенно опережают возможности их промышленного производства.