В Израиле предупредили об угрозе остановки ВПК из-за войны с Ираном

По оценкам американских аналитиков, самому Пентагону потребуется не менее трех лет, чтобы восстановить израсходованные запасы современных ракет, включая крылатые ракеты Tomahawk, а также противоракеты для комплексов THAAD и Patriot. Еще около двух лет займет восполнение запасов ракет морского базирования SM-3 и SM-6.