14 нелегальных кредиторов обнаружили в Нижегородской области за три месяца

Как отмечают в Банке России, деятельность нелегальных кредиторов может привести к серьезным финансовым потерям. Такие организации не имеют права выдавать займы, однако продолжают привлекать клиентов. Нередко они требуют внести предоплату за оформление кредита, оплатить проверку кредитной истории, страховку или другие услуги. Кроме того, злоумышленники могут использовать полученные персональные данные для оформления кредитов на имя клиента или получения доступа к его счетам.