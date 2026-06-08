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Троих нижегородских школьников удалили с ЕГЭ по математике из-за шпаргалок

Ознакомиться с результатами сдавшие экзамен участники смогут не позже 22 июня.

ЕГЭ по математике прошел 8 июня в Нижегородской области. В сдаче экзамена приняли участие свыше 12,7 тысячи выпускников текущего года, при этом профильный уровень выбрали порядка 7,4 тысячи человек. Для проведения экзамена задействовали 88 пунктов. Об этом рассказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Ознакомиться с результатами по математике участники смогут не позже 22 июня.

В отличие от девятиклассников, которые в субботу обошлись без удалений, среди одиннадцатиклассников зафиксированы нарушения: трое выпускников не завершили экзамен из‑за использования шпаргалок.

Ранее четырех человек удалили с ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области.