С начала года в Ростове отремонтировали 68 тыс. кв. метров дорог

В донской столице подрядчики продолжают ремонт дорог. Как сообщил глава Ростова Александр Скрябин, городской департамент автодорог заключил шесть дополнительных контрактов на устранение ямочности на дорогах.
По словам градоначальника, за минувшую неделю устранены дефекты дорожного полотна на площади более 2,5 тыс. кв. метров, работы продолжаются. Всего с начала года ямочный ремонт выполнен на площади более 68 тыс. кв. метров.
Сейчас ремонтные работы ведутся на 10 объектах, на восьми из них ремонт уже завершен. Всего по нацпроекту будет приведено в порядок 35 дорожных объектов, в том числе улицы Стартовая, Бодрая, бульвар Дружбы, мост на проспекте Космонавтов, путепроводы в створе улицы Текучева и на улице Нансена.
Кроме того, дорожники приступили к благоустройству дороги с грунтовым покрытием на улице Лесной.