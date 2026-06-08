С начала года в Ростове отремонтировали 68 тыс. кв. метров дорог

Сейчас ремонтные работы ведутся на 10 объектах, на восьми из них ремонт уже завершен. Всего по нацпроекту будет приведено в порядок 35 дорожных объектов, в том числе улицы Стартовая, Бодрая, бульвар Дружбы, мост на проспекте Космонавтов, путепроводы в створе улицы Текучева и на улице Нансена.