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Бензин становится недоступнее волгоградцам

Больше всего бензина могут позволить себе москвичи — 2 533 литра.

Аналитики выстроили регионы России по доступности бензина их жителям. Волгоградская область в нем на 67 строчке, хотя годом ранее была на шесть позиций выше.

На «чистую» среднюю зарплату волгоградцы могут позволить себе в месяц 945 литров автомобильного топлива. Цена АИ-92 составила в регионе в апреле 63,9 рубля и подросла за год на 11,8%.

Больше всего бензина могут позволить себе москвичи — 2 533 литра. На втором месте жители Чукотки, на третьем ЯНАО — первым доступны 2,5 тысячи литров, вторым — 2,4 тысячи.

В наихудшем положении — Чечня и Ингушетия, где автомобилисты в состоянии приобрести 670 и 638 литров соответственно, подсчитали аналитики РИА Новости.

Ранее стало известно, где в Волгограде и области установят 150 дорожных камер в 2026 году.