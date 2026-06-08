Бензин становится недоступнее волгоградцам

Аналитики выстроили регионы России по доступности бензина их жителям. Волгоградская область в нем на 67 строчке, хотя годом ранее была на шесть позиций выше.
На «чистую» среднюю зарплату волгоградцы могут позволить себе в месяц 945 литров автомобильного топлива. Цена АИ-92 составила в регионе в апреле 63,9 рубля и подросла за год на 11,8%.
Больше всего бензина могут позволить себе москвичи — 2 533 литра. На втором месте жители Чукотки, на третьем ЯНАО — первым доступны 2,5 тысячи литров, вторым — 2,4 тысячи.
В наихудшем положении — Чечня и Ингушетия, где автомобилисты в состоянии приобрести 670 и 638 литров соответственно, подсчитали аналитики РИА Новости.
Ранее стало известно, где в Волгограде и области установят 150 дорожных камер в 2026 году.