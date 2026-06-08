СМИ: Германия и Франция закроют проект истребителя FCAS

Как уточняет DPA, после продолжительного подготовительного этапа проект FCAS потерпел неудачу. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о его закрытии. Стороны пришли к заключению, что концерны Dassault и Airbus не в состоянии достичь взаимопонимания при разработке единого боевого самолета. В связи с этим Мерц предложил Макрону отказаться от дальнейших работ над истребителем.
При этом, как поясняет DPA, участники проекта намерены продолжить совместную интеграцию различных систем вооружения, платформ и датчиков в так называемое боевое облако. Таким образом, проект FCAS закрыт не в полном объеме.
Основание проекту было положено в июле 2017 года бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Макроном. Однако в последнее время представления Airbus и Dassault о тактико-технических характеристиках и возможностях будущего истребителя существенно разошлись. Компания Dassault претендовала на доминирующую долю в проекте и единоличное лидерство. Германская сторона, напротив, ожидала, что Dassault будет придерживаться «существующих договоренностей», согласно которым компании должны участвовать в производстве на паритетных началах. Споры вокруг распределения долей возникали регулярно на протяжении прошлых лет.
Политическое решение по проекту неоднократно откладывалось, однако теперь Макрон и Мерц окончательно остановили его реализацию, указывает DPA. В программе также принимала участие Испания в лице производителя Indra. Для Германии и Франции, которые позиционируют себя как «локомотив Европы», это тяжелое политическое поражение, констатирует агентство. В качестве ключевой проблемы Мерц в последнее время называл и то, что Парижу и Берлину требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер (ВС ФРГ) в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс — реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Франция ответила на это отказом, резюмирует DPA.
Система представляет собой не просто истребитель, а целый комплекс, способный действовать в связке с невооруженными и ударными беспилотниками. Согласно плану, к 2040 году FCAS должен был заменить используемые Бундесвером самолеты Eurofighter, а также французские истребители Rafale.