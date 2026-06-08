СМИ: Германия и Франция закроют проект истребителя FCAS

Политическое решение по проекту неоднократно откладывалось, однако теперь Макрон и Мерц окончательно остановили его реализацию, указывает DPA. В программе также принимала участие Испания в лице производителя Indra. Для Германии и Франции, которые позиционируют себя как «локомотив Европы», это тяжелое политическое поражение, констатирует агентство. В качестве ключевой проблемы Мерц в последнее время называл и то, что Парижу и Берлину требуются совершенно разные боевые машины. Франции в следующем поколении необходим истребитель, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах, в чем Бундесвер (ВС ФРГ) в данный момент не нуждается. В итоге германская сторона предложила компромисс — реализовать FCAS в виде двух разных типов самолетов. Однако Франция ответила на это отказом, резюмирует DPA.