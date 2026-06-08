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Аэродоставку между районами запустят в Нижнем Новгороде

Беспилотные курьеры начнут перевозить малогабаритные грузы с 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

Испытания нового маршрута аэродоставки малогабаритных грузов с помощью беспилотных курьеров стартуют в Нижнем Новгороде с 9 июня. Проект реализуется в рамках Экспериментального правового режима, который позволяет тестировать инновационные технологии в реальных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Маршрут аэрокурьеров пройдёт между улица Костина и улица Голубева. Полёты будут выполняться под постоянным контролем специалистов с соблюдением всех требований безопасности. Беспилотники оснащены навигационными системами, парашютным модулем и световыми сигнальными огнями, что должно повысить надёжность перевозок.

Помимо этого, продолжатся тестовые рейсы по направлениям улица Костина — улица Геологов и улица Костина — улица Коминтерна. Развитие сервиса аэродоставки связывают с внедрением беспилотных технологий в гражданскую сферу и выполнением задач нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».