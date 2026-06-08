Аэродоставку между районами запустят в Нижнем Новгороде

Испытания нового маршрута аэродоставки малогабаритных грузов с помощью беспилотных курьеров стартуют в Нижнем Новгороде с 9 июня. Проект реализуется в рамках Экспериментального правового режима, который позволяет тестировать инновационные технологии в реальных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.