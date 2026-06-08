Число бронирований в гостиницах Крыма упало более чем на 30%

В конце мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Высокий сезон на полуострове начинается после 20 июня. По прогнозам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, если к этому моменту проблема с дефицитом топлива будет решена, общий турпоток по итогам сезона сократится только на несколько процентов.