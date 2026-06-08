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Мишустин назвал сроки перехода экономики России к устойчивому росту

Российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту в 2027 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Для этого будет запущен новый инвестиционный цикл, добавил он.

Российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту в 2027 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Для этого будет запущен новый инвестиционный цикл, добавил он.

«Здесь главной движущей силой должны стать регионы. Чтобы они динамично развивались, мы продолжаем поддерживать их финансово», — сказал господин Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

Запустить новый инвестиционный цикл со следующего года поручил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Он назвал это ключевой задачей в сфере экономики.

О прогнозе Минэкономики по росту ВВП России на ближайшие три года — в материале «Ъ» «Замедление с ускорением».