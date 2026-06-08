Мишустин заявил о работе над поручениями Путина на ПМЭФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству оперативно приступить к реализации задач, которые президент Владимир Путин поставил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
«На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум. На его пленарном заседании президент поставил целый ряд задач перед правительством России. Прежде всего они направлены на укрепление суверенитета страны, создание инфраструктуры, усиление предпринимательской активности, что, конечно, непосредственно влияет на качество жизни наших граждан», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам главы правительства, уже со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного экономического роста и запустить новый инвестиционный цикл. Ключевая роль в этой работе, как отметил премьер, должна принадлежать регионам.
Также Мишустин поручил в ближайшее время завершить подготовку механизмов, которые расширят участие бизнеса в строительстве социальных объектов — школ, детских садов, больниц и поликлиник.
Среди приоритетных направлений премьер назвал поддержку малого и среднего бизнеса. Правительству предстоит подготовить концепцию поэтапного перехода от статуса самозанятого к индивидуальному предпринимателю, а затем — к полноценной компании. К этой работе планируется привлечь ВЭБ.РФ и профильные деловые объединения.
Отдельно Мишустин поручил проработать предложения президента по сохранению действующего порога выручки для уплаты НДС компаниями на упрощенной системе налогообложения.
«Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне — 20 млн руб.», — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения правительство должно подготовить совместно с депутатами Госдумы.
Кроме того, правительство займется развитием цифровых платформ и автономных систем. По словам Мишустина, для этого будет подготовлена национальная стратегия развития соответствующих технологий.
Еще одной задачей станет расширение торгового флота России за счет строительства новых судов. Как отметил премьер-министр, стране необходимо укреплять связи с зарубежными партнерами и войти в число десяти мировых лидеров по грузоподъемности флота.
Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что экономика России с 2027 года должна перейти к устойчивому сбалансированному росту. Об этом он сказал на оперативном совещании со своими заместителями, подводя итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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