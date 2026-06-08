Мишустин заявил о работе над поручениями Путина на ПМЭФ

«На прошлой неделе состоялся Петербургский международный экономический форум. На его пленарном заседании президент поставил целый ряд задач перед правительством России. Прежде всего они направлены на укрепление суверенитета страны, создание инфраструктуры, усиление предпринимательской активности, что, конечно, непосредственно влияет на качество жизни наших граждан», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.