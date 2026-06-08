«РусГидро» направит прибыль за 2023−2029 годы на инвестиции

В конце мая совет директоров «РусГидро» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. По словам замминистра энергетики Евгения Грабчака, компания откажется от выплат до тех пор, пока не стабилизируется ее финансово-экономическое состояние. Возможным сроком возобновления выплат он называл 2030 год.