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Минэнерго: Сложности с поставками топлива на юге РФ связаны с атаками ВСУ на ТЭК

Рост воздушных атак ВСУ на юге России приводит ко временным сложностям с поставками топлива.

Источник: Комсомольская правда

Сложности с поставками топлива в некоторых регионах на юге России связаны с атаками Вооруженных сил Украины на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минэнерго РФ.

«В последнее время предприятия сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — сообщает министерство.

Сейчас в Минэнерго сформирован отраслевой штаб, работа которого направлена на обеспечение стабильной и эффективной работы всего российского комплекса ТЭК.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали ситуацию с топливом на юге страны. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минэнерго задействует весь доступный инструментарий, чтобы не допустить дефицита бензина в Крыму.

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