Минэнерго: Сложности с поставками топлива на юге РФ связаны с атаками ВСУ на ТЭК

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали ситуацию с топливом на юге страны. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минэнерго задействует весь доступный инструментарий, чтобы не допустить дефицита бензина в Крыму.