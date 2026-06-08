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Минэнерго сформировало штаб для урегулирования ситуации с топливом на юге России

Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб из-за сложностей с поставками топлива в южных регионах страны, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб из-за сложностей с поставками топлива в южных регионах страны, сообщила пресс-служба ведомства.

К работе штаба подключатся все крупнейшие компании российского топливно-энергетического комплекса. Основной задачей штаба станет обеспечение стабильной и эффективной работы всего ТЭК страны.

С конца мая дефицит топлива возник в Крыму. На полуострове прекратили свободную продажу бензина. Власти говорили о проблемах с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия» — она идет от Ростова-на-Дону до Симферополя через новые российские территории.

8 июня в оперштабе Краснодарского края сообщили о нехватке топлива на некоторых небольших АЗС. На крупных сетевых заправках топливо в наличии. Перебои с топливом власти допускали и на небольших АЗС в Ростове-на-Дону.

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