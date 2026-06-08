Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Болгарии исключили национализацию завода ЛУКОЙЛа в Бургасе

Правительство Болгарии не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Бургасе, заявил министр экономики, инвестиций и промышленности республики Александр Пулев. Активы ЛУКОЙЛа в Болгарии перешли под внешнее управление в ноябре 2025 года, вскоре после введения санкций США в отношении российской нефтяной компании.

Правительство Болгарии не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Бургасе, заявил министр экономики, инвестиций и промышленности республики Александр Пулев. Активы ЛУКОЙЛа в Болгарии перешли под внешнее управление в ноябре 2025 года, вскоре после введения санкций США в отношении российской нефтяной компании.

«Мы относимся к частной собственности как к священной и неприкосновенной. У нас нет планов по национализации. Наша роль заключается в обеспечении эффективного управления и защите интересов болгарской экономики», — сказал господин Пулев (цитата по «Черноморски Фар»).

В феврале швейцарская структура ЛУКОЙЛа Litasco инициировала арбитражное разбирательство с Болгарией из-за введения внешнего управления на активах компании в стране. В Litasco заявили, что власти Болгарии нарушили обязательства по двустороннему инвестиционному договору, и введение внешнего управления означает незаконную экспроприацию инвестиций.

О судебных разбирательствах между Болгарией и структурой ЛУКОЙЛа — в материале «Ъ» «София в зоне иска».

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше