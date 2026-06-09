Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии «застолбили» границы Ирендыкской земли

Существенная часть Баймакского района может стать объектом культурного наследия.

Источник: Башинформ

Башкультнаследие опубликовало приказ об утверждении границ и режима использования выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место “Ирендыкская земля”». Это территория площадью более 450 кв. км, на которой находится историко-археологический и ландшафтный музей-заповедник «Ирендык», где обнаружено множество памятников каменного и бронзового веков — поселения, могильники, вертикально вкопанные камни (менгиры).

Подробнее о том, как в Баймакском районе нашли более ста курганов, писали здесь. Также сообщалось, что на Ирендыкской земле планируется создать парк башкирской лошади.