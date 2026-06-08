ВС признал законными «золотые парашюты» сотрудникам при банкротстве работодателя

ВС поддержал сторону работника. Судьи коллегии указали, что подход нижестоящих инстанций фактически отменяет трудовые гарантии при прекращении деятельности работодателя, а это противоречит и закону о банкротстве, и Трудовому кодексу. Для признания выплаты недействительной надо доказать, что ее размер был значительно выше рыночного, чего сделано не было, подчеркнул ВС. Кроме того, господин Дрякин не входил в число топ-менеджеров, а доказательств его аффилированности с владельцами компании нет.