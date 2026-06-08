Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» запустил посадку по биометрии на всех внутренних рейсах из Петербурга

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) расширила возможность посадки пассажиров по биометрии на все внутренние рейсы из Санкт-Петербурга. Изначально сервис был доступен только на рейсах между Петербургом и Москвой. Его запустили 1 июня.

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) расширила возможность посадки пассажиров по биометрии на все внутренние рейсы из Санкт-Петербурга. Изначально сервис был доступен только на рейсах между Петербургом и Москвой. Его запустили 1 июня.

«Биометрический проход выстроен как единый сценарий: пассажир проходит регистрацию на рейс, вход в чистую зону и посадку, подтверждая личность по лицу. Идентификация выполняется в защищенном контуре государственной системы, а биометрические данные хранятся в зашифрованном виде и не передаются аэропорту или авиакомпании», — указано в сообщении «Аэрофлота» в Telegram-канале.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Пассажир сам выбирает, как пройти на рейс — по паспорту или по биометрии. Услуга также доступна на всех внутренних рейсах «Аэрофлота» и «России» из московского аэропорта Шереметьево. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал все крупные российские аэропорты подключаться к сервису прохода в самолет по биометрии.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше