Глава Кубани Кондратьев объяснил перебои с бензином искусственным ажиотажем

Сегодня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что сложности возникли на небольших частных АЗС, которые закупают бензин мелкооптовыми партиями, не имея долгосрочных контрактов. Что касается крупных поставщиков, то в этом сегменте топливного рынка проблем с поставками нет, сообщил оперштаб.