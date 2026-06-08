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Глава Кубани Кондратьев объяснил перебои с бензином искусственным ажиотажем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на сообщения пользователей соцсетей о перебоях поставок бензина. В своем Telegram-канале господин Кондратьев объяснил ситуацию искусственным ажиотажем. По мнению губернатора, дефицита топлива в крае нет, но многие жители Кубани решили запастись бензином на фоне непростой ситуации в соседних регионах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на сообщения пользователей соцсетей о перебоях поставок бензина. В своем Telegram-канале господин Кондратьев объяснил ситуацию искусственным ажиотажем. По мнению губернатора, дефицита топлива в крае нет, но многие жители Кубани решили запастись бензином на фоне непростой ситуации в соседних регионах.

Глава региона заверил жителей Кубани, что ситуация под контролем, и попросил доверять только официальным источникам информации. Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках, отметил Вениамин Кондратьев.

Сегодня оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что сложности возникли на небольших частных АЗС, которые закупают бензин мелкооптовыми партиями, не имея долгосрочных контрактов. Что касается крупных поставщиков, то в этом сегменте топливного рынка проблем с поставками нет, сообщил оперштаб.

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