Инвесторы предложили перенести споры с брокерами по месту жительства

Как отмечают в АВО, по банковскому вкладу гражданин вправе «обращаться за судебной защитой по месту своего жительства», а для решения вопросов по брокерскому счету в том же банке инвестор вынужден «лететь за правосудием на другой конец страны». В ЦБ подтвердили получение письма и заявили, что рассмотрят его «в установленном порядке».