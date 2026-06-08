Акции «РусГидро» обновили минимум с 2008 года на новостях о направлении прибыли на инвестиции

Согласно проекту годового отчета «РусГидро», инвестпрограмма компании в 2026 году должна вырасти до 390 млрд руб. — на 16% по сравнению с 2025-м. По прогнозам, EBITDA компании увеличится вдвое к 2030−2035 годам из-за завершения крупных строек и выхода на рыночные тарифы.