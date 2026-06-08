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Участники бизнес-акселератора в Ростове привлекли 13,5 млн рублей

Бизнес-акселератор запустил новый цикл поддержки инновационных проектов в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Участники бизнес-акселератора в Ростове-на-Дону привлекли 13,5 млн рублей грантов по итогам 2025 года. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии гордумы по экономике, промышленности, малому и среднему предпринимательству.

В 2026 году в бизнес-акселераторе участвуют проекты по разным перспективным направлениям, от стартапов в сферах информационных технологий и биотехнологий до сфер здоровьесбережения и туризма.

Десять лучших проектов получат поддержку для предгрантовой упаковки и участия в конкурсах фондов, пять — рассмотрят для назначения статуса резидента Фонда «Сколково».

Напомним, с 2019 года обучение в бизнес-акселераторе прошли более 290 выпускников, 36 участников привлекли более 104,4 млн рублей грантовых средств, 18 стартапов стали резидентами Фонда «Сколково».

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