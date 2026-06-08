Apple представила iOS 27 и Siri на основе ИИ

Новая версия Siri AI обзавелась собственным приложением с интерфейсом в виде чата, где пользователи могут взаимодействовать с ассистентом в текстовом или голосовом режиме. Помощник, по заявлениям представителей компании, стал лучше понимать контекст, способен анализировать переписку в почте и сообщениях, календарь и контакты для выполнения сложных запросов и отвечает на вопросы об изображениях на экране и документах.