Apple представила iOS 27 и Siri на основе ИИ

Москва, 8 июня. /ТАСС/. Компания Apple представила новые версии операционных систем для всех устройств: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27 на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC 2026). Главный акцент в обновлениях сделан на искусственный интеллект и полностью переработанный голосовой помощник Siri AI.
Новая версия Siri AI обзавелась собственным приложением с интерфейсом в виде чата, где пользователи могут взаимодействовать с ассистентом в текстовом или голосовом режиме. Помощник, по заявлениям представителей компании, стал лучше понимать контекст, способен анализировать переписку в почте и сообщениях, календарь и контакты для выполнения сложных запросов и отвечает на вопросы об изображениях на экране и документах.
В iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 внедрена система поиска Search or Ask («Найди или спроси»), которая вызывается смахиванием от верхнего края экрана и объединяет функции поиска Spotlight и Siri. Пользователи могут задавать вопросы в текстовом или голосовом формате. В операционную систему интегрирована возможность переключения между моделями ИИ. При выполнении сложных задач Siri может передать запрос другим ассистентам, таким как ChatGPT, Gemini или Claude.
Как обновили софт.
В приложении «Фото» появились функции на базе генеративного ИИ, а в камере устройств реализован режим визуального распознавания, позволяющий распознавать объекты, текст, достопримечательности и считывать информацию с упаковок товаров. Пользователи получат возможность создавать обои с помощью искусственного интеллекта. Как и предполагалось ранее, macOS 27 стала первой версией операционной системы Apple для Mac, которая полностью прекратила поддержку компьютеров с процессорами Intel. Для установки обновления требуется Mac с чипом Apple Silicon (M-серии) или A-серии.
Новые watchOS 27 получат новые циферблаты, включая вариант Modular Ultra, а еще улучшенную интеграцию с Siri и функции для здоровья, которые тоже работают на основе ИИ. Операционные системы поступят в публичный доступ осенью 2026 года. Компания также расширила функции родительского контроля. Теперь родители смогут выбирать, какой контент и приложения сможет использовать ребенок.