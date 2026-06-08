Анохин: cмоленскую сеть МФЦ признали одной из лучших в России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сеть многофункциональных центров Смоленской области признана одной из лучших в России, следует из рейтинга Министерства экономического развития РФ за первый квартал 2026 года. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«МФЦ Смоленской области признаны одними из лучших в России. Соответствующий рейтинг за первый квартал 2026 года опубликовало Министерство экономического развития РФ. Работа смоленских офисов “Мои документы” отнесена к группе высокой эффективности», — сказано в сообщении.
Как сообщил губернатор, это результат последовательной и системной работы, которая ведется в регионе на протяжении нескольких лет. «Сегодня сеть МФЦ Смоленской области включает 28 филиалов и 55 отделений, где предоставляется 854 вида государственных, муниципальных и иных услуг. Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу “одного окна”, составляет в регионе почти 97%», — отметил он.
Как отметил глава региона, минэкономразвития России формирует рейтинг ежеквартально. Он составлен на основе 20 параметров работы центров, которые объединены в семь ключевых направлений. В частности, это предоставление оптимального перечня услуг, доступность информации, возможность предварительной записи, организация работы секторов пользовательского сопровождения, оценка качества услуг, организация предоставления услуг в офисах МФЦ, а также отдельные показатели менеджмента сети МФЦ. «Данные для рейтинга собраны из государственных информационных систем, обращений на “горячую линию” и отзывов посетителей, что позволяет составить объективную картину работы МФЦ в каждом регионе», — написал губернатор Смоленской области.