Анохин: cмоленскую сеть МФЦ признали одной из лучших в России

Как отметил глава региона, минэкономразвития России формирует рейтинг ежеквартально. Он составлен на основе 20 параметров работы центров, которые объединены в семь ключевых направлений. В частности, это предоставление оптимального перечня услуг, доступность информации, возможность предварительной записи, организация работы секторов пользовательского сопровождения, оценка качества услуг, организация предоставления услуг в офисах МФЦ, а также отдельные показатели менеджмента сети МФЦ. «Данные для рейтинга собраны из государственных информационных систем, обращений на “горячую линию” и отзывов посетителей, что позволяет составить объективную картину работы МФЦ в каждом регионе», — написал губернатор Смоленской области.