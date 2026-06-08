«Портовый альянс» к 2028 году оцифрует более 8,5 тыс. единиц своего оборудования

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Группа компаний «Портовый альянс», управляющая морскими портами на трех магистральных экспортных направлениях, до конца 2027 года планирует оцифровать более 8,5 тысячи единиц оборудования на всех своих предприятиях. Об этом ТАСС сообщил ее директор по цифровому развитию Максим Кислов.
Проект направлен на автоматизацию процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) в портах и морских терминалах. Этап технического проектирования уже завершен, проектная команда приступила к разработке функционала. Одной из ключевых задач является настройка автоматического обмена данными между платформой «1С:ТОиР» и корпоративной системой верхнего уровня.
«Интеграция двух платформ позволит исключить ручной ввод данных, обеспечить их корректную передачу в режиме реального времени и повысить эффективность взаимодействия между техническими и финансовыми подразделениями наших предприятий», — сказал Кислов, отметив, что группа планирует оцифровать более 8,5 тысячи единиц оборудования на всех своих предприятиях — от Мурманска до Дальнего Востока.
«Портовый альянс» благодаря проекту рассчитывает перейти от традиционной модели плановых ремонтов к управлению техническим состоянием оборудования на основе данных. В компании пояснили, что такой подход обеспечит более точное планирование работ, повышение надежности оборудования и снижение рисков внеплановых простоев.
Кроме того, тиражирование решения на все терминалы группы позволит оптимизировать операционные затраты и повысить устойчивость логистических процессов за счет повышения доступности и эффективности эксплуатации производственных активов.
Пилотной площадкой проекта выступает Мурманский балкерный терминал, где уже отрабатываются ключевые процессы и механизмы будущей цифровой системы.