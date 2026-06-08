«Портовый альянс» к 2028 году оцифрует более 8,5 тыс. единиц своего оборудования

«Интеграция двух платформ позволит исключить ручной ввод данных, обеспечить их корректную передачу в режиме реального времени и повысить эффективность взаимодействия между техническими и финансовыми подразделениями наших предприятий», — сказал Кислов, отметив, что группа планирует оцифровать более 8,5 тысячи единиц оборудования на всех своих предприятиях — от Мурманска до Дальнего Востока.