Китаец купил квартиру на 34 этаже в 32-этажном здании

По ее данным, в 2013 году Шэнь заплатил за жилье площадью 90 кв. м метров около трети от средней стоимости недвижимости и подписал контракт с застройщиком, который должен был завершить проект к 2015 году, но из-за срыва сроков закончил стройку только к 2017. В том же году мужчина обнаружил, что его квартиры на 34 этаже не существует, поскольку здание состоит всего из 32 этажей и потребовал возврата средств.