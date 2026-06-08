Китаец купил квартиру на 34 этаже в 32-этажном здании

ГОНКОНГ, 8 июня. /ТАСС/. Застройщик в КНР продал китайцу по фамилии Шэнь квартиру на несуществующем этаже в 32-этажном жилом здании на «сером» рынке. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).
По ее данным, в 2013 году Шэнь заплатил за жилье площадью 90 кв. м метров около трети от средней стоимости недвижимости и подписал контракт с застройщиком, который должен был завершить проект к 2015 году, но из-за срыва сроков закончил стройку только к 2017. В том же году мужчина обнаружил, что его квартиры на 34 этаже не существует, поскольку здание состоит всего из 32 этажей и потребовал возврата средств.
Компания-застройщик частично компенсировала ущерб и вернула Шэню часть суммы, однако после 2022 года перестала выходить на связь. Отмечается, что мужчина пробовал урегулировать спор в суде, который даже встал на его сторону, однако четыре года судебных разбирательств ни к чему не привели.
Газета подчеркивает, что Шэнь приобрел недвижимость на «сером» рынке квартир в жилых комплексах, построенных без разрешения на пустующих сельскохозяйственных полях. Такие сделки нелегальны и не защищены законом, однако многие китайцы все равно приобретают недвижимость «в серую» из-за ее низкой стоимости.