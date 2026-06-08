Инвестпортфель Краснодарского края достиг исторического максимума в 4,9 трлн рублей

«Для нас важно сохранять статус инвестиционно-привлекательного региона. И у нас получается, невзирая на все вызовы и беспрецедентные санкции. Если 6 лет назад в основном мы привлекали средства в строительство и нефтеперерабатывающий комплекс, то сейчас — в промышленность, санаторно-курортную отрасль и IT. Эти сферы сегодня являются предметом интереса для инвесторов со всей страны и из-за рубежа. Наша экономика стала дифференцированной, а общий инвестпортфель с 2020 года увеличился с 2 до 4,9 трлн рублей. На разной стадии реализации находятся 700 проектов. Это исторический рекорд для нашей экономики», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.