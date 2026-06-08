Инвестпортфель Краснодарского края достиг исторического максимума в 4,9 трлн рублей

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Инвестиционный портфель Краснодарского края увеличился до 4,9 трлн рублей, что является историческим максимумом для региона. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
«Для нас важно сохранять статус инвестиционно-привлекательного региона. И у нас получается, невзирая на все вызовы и беспрецедентные санкции. Если 6 лет назад в основном мы привлекали средства в строительство и нефтеперерабатывающий комплекс, то сейчас — в промышленность, санаторно-курортную отрасль и IT. Эти сферы сегодня являются предметом интереса для инвесторов со всей страны и из-за рубежа. Наша экономика стала дифференцированной, а общий инвестпортфель с 2020 года увеличился с 2 до 4,9 трлн рублей. На разной стадии реализации находятся 700 проектов. Это исторический рекорд для нашей экономики», — цитирует Кондратьева пресс-служба краевой администрации.
Как отметил глава региона, инвестиции в недалеком будущем позволят увеличить доходы бюджета и финансирование различных программ.
Одной из основных в структуре экономики региона является санаторно-курортная сфера. За последние пять лет инвестиции в нее увеличились в 100 раз, отметил губернатор. Сегодня на различных стадиях реализации находятся 200 инвестпроектов на сумму 1,4 трлн рублей.
«В ближайшие три года мы получим новые четырех- и пятизвездочные отели, но главное — выходим на совсем другой уровень сервиса, — отметил Кондратьев. — Недавно в Анапе открыли гостиницу известного тайского бренда мирового уровня. В Геленджике совсем скоро заработает винный город “Белый мыс” — подобного проекта нет нигде в мире. Сегодня те, кто приезжают к нам отдыхать, видят совсем другие курорты и получают новые эмоции от современной России».
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.