Нацбанк заметно опустил курс евро и курс доллара на 9 июня

Национальный банк изменил курсы валют на 9 июня, вторник. В итоге заметно стал ниже курс евро, был уменьшен также курс доллара, а курс российского рубля вырос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на вторник, 9 июня, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8055 белорусского рубля, 1 евро — 3,2301 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8354 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 8 июня, курс доллара и курс евро стали заметно ниже, а курс российского рубля стал выше во вторник, 9 июня. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0114 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0484 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0005 белрубля.
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