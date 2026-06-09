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Нацбанк заметно опустил курс евро и курс доллара на 9 июня

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро и повысил курс российского рубля на 9 июня, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 9 июня, вторник. В итоге заметно стал ниже курс евро, был уменьшен также курс доллара, а курс российского рубля вырос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 9 июня, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8055 белорусского рубля, 1 евро — 3,2301 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8354 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 8 июня, курс доллара и курс евро стали заметно ниже, а курс российского рубля стал выше во вторник, 9 июня. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0114 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0484 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0005 белрубля.

Еще Минфин Беларуси назвал три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП.

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