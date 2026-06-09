ФНС сбили со счета

«Тем не менее полностью исключать возможность пересмотра нельзя: дело находится в контексте банкротства крупного господрядчика, объем налоговой задолженности исчисляется миллиардами, и давление на суд со стороны публичного интереса объективно присутствует. Все будет зависеть от того, найдет ли кассационная инстанция в себе готовность сформулировать нормативное обоснование для расширительного толкования положений налогового и бюджетного законодательства, по которым допускается взыскание с казначейских счетов в судебном порядке», — объяснила Ольга Зайцева.