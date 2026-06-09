Прием заявок на аукцион по продаже ЮГК завершается 9 июня

Ранее сообщалось, что Росимущество в третий раз начало прием заявок на аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и иных компаний, входящих в группу ЮГК. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей). Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд рублей). Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, предусмотренный документацией торгов, и внесшего задаток.