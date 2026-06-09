Прием заявок на аукцион по продаже ЮГК завершается 9 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прием заявок на участие в аукционе, который проводится в третий раз, по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) завершится сегодня в 16:00 мск. Заявки принимались с 3 июня 2026 года. Это следует из данных «ГИС торги».
Итоги аукциона будут подведены 10 июня 2026 года в 10:00 по московскому времени. Стартовая цена — 162,02 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Росимущество в третий раз начало прием заявок на аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и иных компаний, входящих в группу ЮГК. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд рублей). Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд рублей). Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, предусмотренный документацией торгов, и внесшего задаток.
Голландский аукцион по продаже группы компаний ЮГК, назначенный Росимуществом на 26 мая 2026 года, был признан несостоявшимся.
Предыдущий аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК и других активов группы не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена должна была составить также 162,02 млрд рублей.
Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Константину Струкову.