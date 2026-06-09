В ГД предложили наладить обеспечение аграриев топливом в уборочную кампанию

Депутат отметил, что в его адрес поступают обращения от сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на дизельное топливо. Наиболее остро это отражается на субъектах малого и среднего агробизнеса. «В отличие от крупных агрохолдингов, они, как правило, не имеют возможности заключать долгосрочные контракты на поставку ГСМ, не располагают емкостями для хранения больших запасов топлива и испытывают нехватку оборотных средств на фоне высокой кредитной нагрузки и растущей себестоимости производства», — отметил политик.