В ГД предложили наладить обеспечение аграриев топливом в уборочную кампанию

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Аграрии должны быть обеспечены горюче-смазочными материалами на время уборочной кампании. Обращение с таким предложением министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут и министру энергетики РФ Сергею Цивилеву направил первый замруководителя фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас в рамках своих компетенций совместно рассмотреть данную проблему и проработать комплекс мер, направленных на безусловное обеспечение сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами», — говорится в документе.
Депутат отметил, что в его адрес поступают обращения от сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на дизельное топливо. Наиболее остро это отражается на субъектах малого и среднего агробизнеса. «В отличие от крупных агрохолдингов, они, как правило, не имеют возможности заключать долгосрочные контракты на поставку ГСМ, не располагают емкостями для хранения больших запасов топлива и испытывают нехватку оборотных средств на фоне высокой кредитной нагрузки и растущей себестоимости производства», — отметил политик.
Среди возможных решений, считает Гусев, оперативное насыщение рынка топливом, приоритетное снабжение аграриев, а также дополнительные инструменты финансовой поддержки, включая субсидирование и льготное кредитование.