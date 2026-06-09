СП: Минтруд и Роструд исполнили расходы бюджета за 2025 год на высоком уровне

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты и Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в 2025 году обеспечили высокий уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета: Минтруд — 99,8%, Роструд — 99,9%. Об этом говорится в опубликованном отчете Счетной палаты России.
«Проверка показала, что оба ведомства в отчетном году обеспечили высокий уровень кассового исполнения расходов федерального бюджета: Минтруд — 99,8% (в сумме 679,4 млрд рублей), Роструд — 99,9% (в сумме 54,9 млрд рублей)», — говорится в материалах.
Отмечается, что основную долю в структуре расходов Минтруда (85,8%) составили межбюджетные трансферты регионам и Социальному фонду России. Так, всего в 2025 году министерством было предоставлено 44 вида межбюджетных трансфертов на общую сумму 582,9 млрд рублей.
«По итогам проверки бюджетная отчетность проверенных объектов за 2025 год признана Счетной палатой достоверной. Вместе с тем проверка в министерстве выявила ряд нарушений и недостатков, допущенных при исполнении бюджета», — отмечается в материалах.
Так, Счетная палата обратила внимание, что с 2022 года Минтрудом не полностью использовались бюджетные ассигнования, предусмотренные на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения. В ходе проверок Счетная палата установила, что ежегодно указанные средства корректировались министерством в сторону уменьшения на сумму нераспределенного резерва. «На 2026 год на эти цели федеральным бюджетом запланированы средства в размере 9,8 млрд рублей. Сумма нераспределенного резерва составляет 491,6 млн рублей, в связи с чем есть риски его невостребованности и в текущем году», — сообщили в Счетной палате.
Кроме того, проверкой установлено несколько нарушений законодательства о контрактной системе. В частности, Минтруд несвоевременно направлял исполнителям требования об уплате неустойки за несоблюдение условий и обязательств по контрактам, отметили в Счетной палате.
О дебиторской задолженности.
Счетная палата отметила высокий уровень дебиторской задолженности проверенных объектов аудита. Так, у Минтруда России она составила 12,1 млрд рублей, увеличившись за 2025 год на 176,7%. «Основная причина роста — корректировка объема дебиторской задолженности по расходам, проведенная министерством в рамках исполнения представления Счетной палаты. По состоянию на 1 января 2026 года 85,9% объема дебиторской задолженности по расходам составляла долгосрочная задолженность, что связано с длительностью строительства и ремонта организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание», — говорится в материалах.
При этом Счетная палата выяснила, что у Роструда дебиторская задолженность в течение 2025 года также находилась на высоком уровне: за год она снизилась всего на 5,4% и составила на 1 января 2026 года 1,8 млрд рублей. При этом по данным Счетной палаты, в составе дебиторской задолженности числится просроченная задолженность в размере 1,2 млрд рублей, которая за год выросла в 2,5 раза.