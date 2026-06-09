СП: Минтруд и Роструд исполнили расходы бюджета за 2025 год на высоком уровне

При этом Счетная палата выяснила, что у Роструда дебиторская задолженность в течение 2025 года также находилась на высоком уровне: за год она снизилась всего на 5,4% и составила на 1 января 2026 года 1,8 млрд рублей. При этом по данным Счетной палаты, в составе дебиторской задолженности числится просроченная задолженность в размере 1,2 млрд рублей, которая за год выросла в 2,5 раза.