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Минтруд планирует легализовать занятость 1,3 млн россиян в 2026 году

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Занятость порядка 1,3 млн человек планируется легализовать в 2026 году в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тыс. работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка 1 млн человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тыс. человек, то в 2025 году уже 103,8 тыс. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 млн», — сказал Котяков в интервью газете «Ведомости».

Министр подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Показатели эффективности работы межведомственных комиссий устанавливаются индивидуально для каждого региона, уточнил Котяков.

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