Роспотребнадзор оценил экономическое бремя ВИЧ в 279,2 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ущерб от борьбы с ВИЧ-инфекцией для российской экономики составил 279,2 млрд рублей в 2025 году. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«Суммарно экономическое бремя ВИЧ-инфекции в 2025 году в Российской Федерации было оценено в 279,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В документе уточняется, что общий объем прямых медицинских расходов на реализацию мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 2025 году составил 83,1 млрд рублей. Более половины (51,7%) всех прямых медицинских затрат приходилось на закупки антиретровирусных препаратов. Значительную долю составляли затраты на оказание стационарной и амбулаторной медицинской помощи больным (26,5%) и расходы на диагностику заболевания.
Согласно документу, косвенные экономические затраты, определенные как потери ВВП от преждевременной смертности и инвалидизации населения в связи с ВИЧ-инфекцией, составляли 181,0 млрд рублей, а прямые немедицинские затраты (выплаты пособий по инвалидности) в связи с ВИЧ-инфекцией были оценены в 15,2 млрд рублей.