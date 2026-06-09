Роспотребнадзор оценил экономическое бремя ВИЧ в 279,2 млрд рублей в 2025 году

В документе уточняется, что общий объем прямых медицинских расходов на реализацию мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 2025 году составил 83,1 млрд рублей. Более половины (51,7%) всех прямых медицинских затрат приходилось на закупки антиретровирусных препаратов. Значительную долю составляли затраты на оказание стационарной и амбулаторной медицинской помощи больным (26,5%) и расходы на диагностику заболевания.