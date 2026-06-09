Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор оценил экономическое бремя ВИЧ в 279,2 млрд рублей в 2025 году

Общий объем прямых медицинских расходов составил 83,1 млрд рублей, говорится в документе.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Ущерб от борьбы с ВИЧ-инфекцией для российской экономики составил 279,2 млрд рублей в 2025 году. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

«Суммарно экономическое бремя ВИЧ-инфекции в 2025 году в Российской Федерации было оценено в 279,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что общий объем прямых медицинских расходов на реализацию мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 2025 году составил 83,1 млрд рублей. Более половины (51,7%) всех прямых медицинских затрат приходилось на закупки антиретровирусных препаратов. Значительную долю составляли затраты на оказание стационарной и амбулаторной медицинской помощи больным (26,5%) и расходы на диагностику заболевания.

Согласно документу, косвенные экономические затраты, определенные как потери ВВП от преждевременной смертности и инвалидизации населения в связи с ВИЧ-инфекцией, составляли 181,0 млрд рублей, а прямые немедицинские затраты (выплаты пособий по инвалидности) в связи с ВИЧ-инфекцией были оценены в 15,2 млрд рублей.