В ОП предложили оказывать господдержку молодоженам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Государству стоит подумать о поддержке молодоженов, чтобы повысить количество браков. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он обратил внимание, что не все молодые люди могут позволить себе отпраздновать свадьбу и зачастую даже берут кредит на торжество. «Это превращается в серьезную финансовую нагрузку, — заметил эксперт. — Здесь государство должно проявить особую заботу».
Рыбальченко пояснил, что в некоторых регионах уже вводится поддержка для определенных категорий невест и женихов. «Например, это семьи, где оба будущих супруга являются выпускниками детских домов. Или у них не хватает ресурсов для того, чтобы сыграть свадьбу», — привел пример глава комиссии ОП. По его мнению, нужно распространять эту практику.
Кроме того, продолжил общественник, во многих небольших городах закрываются места для бракосочетаний. «Я считаю, что необходимо остановить закрытие дворцов и залов бракосочетания, происходящие из-за цифровизации работы ЗАГСов и работы МФЦ. ЗАГС всегда был не только местом регистрации смертей и рождений, он прежде всего был местом торжественной регистрации браков», — заключил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.