В ОП предложили оказывать господдержку молодоженам

Рыбальченко пояснил, что в некоторых регионах уже вводится поддержка для определенных категорий невест и женихов. «Например, это семьи, где оба будущих супруга являются выпускниками детских домов. Или у них не хватает ресурсов для того, чтобы сыграть свадьбу», — привел пример глава комиссии ОП. По его мнению, нужно распространять эту практику.