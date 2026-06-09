В Ульяновске запустили производство компонентов систем безопасности для авто

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что один из китайских автомобильных брендов рассматривает локализацию новых моделей электромобилей и гибридов в России. По его словам, производитель из КНР не будет пересекаться на авторынке с «АвтоВАЗом», но будет востребованным у российских потребителей.