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В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что для этого нужно перенести нерабочий день с 8 января.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Последний день года нужно сделать нерабочим на постоянной основе за счет переноса выходного с 8 января. Такое мнение выразил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что регулярно возникают дискуссии о продолжительности новогодних и майских праздников.

«Что точно нужно сделать — это безболезненно, это было бы правильно, — 31 декабря [сделать] выходным днем. Не нарушая баланса, 8 января надо перенести на 31 декабря. Тогда общее количество нерабочих праздничных дней сохранится», — сказал Нилов.

Сейчас 31 декабря не входит в число праздничных дней по Трудовому кодексу, но в последние годы власти регулярно переносят на эту дату один из выходных. В 2026 году новогодние праздники вновь начнутся 31 декабря — эта дата выпадает на четверг, который будет нерабочим.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.