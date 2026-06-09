В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем

Сейчас 31 декабря не входит в число праздничных дней по Трудовому кодексу, но в последние годы власти регулярно переносят на эту дату один из выходных. В 2026 году новогодние праздники вновь начнутся 31 декабря — эта дата выпадает на четверг, который будет нерабочим.