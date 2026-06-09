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Минфин: Страны БРИКС тестируют новые платёжные механизмы

Замминистра Чебесков подчеркнул необходимость создания БРИКС альтернативной платёжной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Страны БРИКС проводят тестирование новых платёжных механизмов. Об этом информировал замглавы министерства финансов РФ Иван Чебесков.

«Несмотря на то, что конкретных платформ еще не было создано, есть первые результаты — это определенное пилотирование на двусторонней основе некоторых из этих инициатив», — сказал замминистра изданию «Известия».

Чебесков указал на то, что необходимость в альтернативной инфраструктуре существует и новые платёжные механизмы взяты за основу большинством стран.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что создание платежной системы стран БРИКС — это жизненная необходимость, альтернатива, когда в существующей системе происходят системные сбои.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ предлагает создать новую инвестплатформу для стран-членов БРИКС и указал на важность формирования механизмов трансграничных расчетов.

Также сообщалось, что БРИКС уже в 2026 году может запустить свою платежную систему.

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