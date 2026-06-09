По данным МВФ, украинские власти должны до 00.00 со вторника на среду (07.00 мск среды) выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). По официальному курсу Международного валютного фонда на 5 июня, один SDR равен 1,368 доллара.
Как ожидается, следующий платеж Украина должна будет совершить 10 июля.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.