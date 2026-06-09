«Эксперт РА»: с начала года прирост доходов показали 58 регионов

Реальные располагаемые доходы населения за первые три месяца 2026 года выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 го, а средний уровень безработицы остался на уровне 2,2%, добавили там. При этом наиболее низкий уровень безработицы зафиксирован в Новгородской области (0,7%), а наиболее высокий — в Республике Ингушетия (23,7%).