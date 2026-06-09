«Эксперт РА»: с начала года прирост доходов показали 58 регионов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. По итогам I квартала 2026 года доходы региональных бюджетов показали рост на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Прирост доходов наблюдался в 58 субъектах РФ, следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
По данным исследования, объем государственного долга регионов вырос на 3,3%, до 3,6 трлн рублей. Динамика основных социально-экономических показателей регионов остается преимущественно сдержанно положительной, отметили аналитики.
В производственном секторе рост промышленного производства отмечен в 43 субъектах, тогда как по строительным работам положительная динамика зафиксирована лишь в 29 регионах. В потребительском секторе ситуация более однородна: оборот розничной торговли увеличился в 80 субъектах РФ, объем платных услуг населению — в 79, уточнили в исследовании.
Реальные располагаемые доходы населения за первые три месяца 2026 года выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 го, а средний уровень безработицы остался на уровне 2,2%, добавили там. При этом наиболее низкий уровень безработицы зафиксирован в Новгородской области (0,7%), а наиболее высокий — в Республике Ингушетия (23,7%).
Расчеты сделаны по данным портала «Электронный бюджет».