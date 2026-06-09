В ГД допустили исчезновение некоторых профессий в медиа через год из-за ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) может уже в ближайшие годы привести к сокращению части профессий, связанных с выполнением узких и повторяющихся задач в медиаиндустрии. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким («Справедливая Россия»).
«Сегодня дизайнеры, которые делают презентации, монтажеры, которые делают цветокоррекцию, то есть люди каких-то узких, линейных функций постепенно теряют работу. Понимая, что эта технология будет еще улучшаться, можно предположить, что через год уже половина профессий будет не нужна», — сказала Ким.
По ее словам, созданный нейросетью контент становится все сложнее отличить от контента, подготовленного человеком, поэтому в зоне риска в первую очередь оказываются специалисты, выполняющие узкие и повторяющиеся задачи в медиаиндустрии. В качестве примера депутат привела профессию расшифровщика аудиозаписей, отметив, что искусственный интеллект уже способен выполнять такую работу быстрее и эффективнее.
При этом Ким считает, что ИИ не приведет к полному вытеснению человека из отрасли. По ее словам, сотрудники будут переходить к новым задачам и осваивать дополнительные компетенции. «Люди все равно нужны. Просто они переходят в другое качество», — подчеркнула депутат, добавив, что в условиях быстрого развития технологий работникам многих отраслей придется регулярно переучиваться и осваивать новые навыки.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в нем участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.