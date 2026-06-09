В ГД допустили исчезновение некоторых профессий в медиа через год из-за ИИ

При этом Ким считает, что ИИ не приведет к полному вытеснению человека из отрасли. По ее словам, сотрудники будут переходить к новым задачам и осваивать дополнительные компетенции. «Люди все равно нужны. Просто они переходят в другое качество», — подчеркнула депутат, добавив, что в условиях быстрого развития технологий работникам многих отраслей придется регулярно переучиваться и осваивать новые навыки.