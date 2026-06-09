NYT: OpenAI тайно подала документы на IPO без сроков выхода на биржу

По ее сведениям, заявка была отправлена компанией 8 июня, в ней не указаны примерные сроки выхода компании на биржу. «Это может занять некоторое время, так как мы хотели бы сделать некоторые вещи, которые проще осуществить, будучи частной компанией», — приводит издание заявление компании.