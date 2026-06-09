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NYT: OpenAI тайно подала документы на IPO без сроков выхода на биржу

Компания отправила заявки 8 июня, сообщает газета.

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Разработчик чат-бота ChatGPT, американская компания OpenAI, конфиденциально направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы, предусматривающие первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, заявка была отправлена компанией 8 июня, в ней не указаны примерные сроки выхода компании на биржу. «Это может занять некоторое время, так как мы хотели бы сделать некоторые вещи, которые проще осуществить, будучи частной компанией», — приводит издание заявление компании.

OpenAI подала заявку на IPO вслед за SpaceX, в состав которой с недавнего времени также входит ИИ-подразделение, и Anthropic.

По оценкам аналитиков на конец марта стоимость OpenAI оценивалась примерно в $852 млрд.

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