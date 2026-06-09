В СФ считают необходимым повышение МРОТ до 40 тыс. рублей в перспективе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо повысить до 40 тыс. рублей, исходя из потребностей людей, при этом увеличение должно производиться с учетом возможностей бюджета страны. Такое мнение в интервью ТАСС на полях ПМЭФ высказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
«Конечно, надо повышать минимальный размер оплаты труда, потому что рыночные цены растут, людям надо как-то жить. Я иногда хожу с супругой магазин, а оплачиваю я, и я вижу, что покупаем одно и то же практически, а плачу намного больше. По нынешним временам, как сейчас складывается стоимость жизни, хотя бы 40 тыс. надо уже платить», — считает сенатор.
При этом парламентарий отметил, что увеличивать МРОТ необходимо «исходя из возможностей» бюджета. «А эти 40 (тыс. рублей МРОТ — прим. ТАСС), которые я сказал, — из потребностей. То есть как людям нужно было бы платить», — добавил Артамонов.
С 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27 093 рубля (+20,7% к прошлому году).