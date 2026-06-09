В СФ считают необходимым повышение МРОТ до 40 тыс. рублей в перспективе

«Конечно, надо повышать минимальный размер оплаты труда, потому что рыночные цены растут, людям надо как-то жить. Я иногда хожу с супругой магазин, а оплачиваю я, и я вижу, что покупаем одно и то же практически, а плачу намного больше. По нынешним временам, как сейчас складывается стоимость жизни, хотя бы 40 тыс. надо уже платить», — считает сенатор.