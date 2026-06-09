Предприятия столкнулись с острой нехваткой поваров и пекарей в Приморье

На регион сейчас приходится 21 процент всех профильных вакансий на Дальнем Востоке. За персонал конкурируют не только рестораны и гостиницы, но и торговые сети. Нехватка людей оказалась серьезной: на одно свободное место в крае приходится всего 1,6 резюме при норме в четыре кандидата. Средняя заработная плата составляет 77,4 тысячи рублей. При этом сами соискатели оценивают свой труд дороже и просят платить им в среднем 80,5 тысячи рублей.