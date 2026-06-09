Предприятия столкнулись с острой нехваткой поваров и пекарей в Приморье

С января по июнь предприятия общественного питания и розничной торговли столкнулись с нехваткой поваров, пекарей и кондитеров. В Приморье аналитики зафиксировали наиболее выраженный дефицит таких специалистов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На регион сейчас приходится 21 процент всех профильных вакансий на Дальнем Востоке. За персонал конкурируют не только рестораны и гостиницы, но и торговые сети. Нехватка людей оказалась серьезной: на одно свободное место в крае приходится всего 1,6 резюме при норме в четыре кандидата. Средняя заработная плата составляет 77,4 тысячи рублей. При этом сами соискатели оценивают свой труд дороже и просят платить им в среднем 80,5 тысячи рублей.
«Все чаще в вакансиях поваров помимо профессиональных навыков появляются требования к деловым качествам. Кроме того, все чаще работодатели хотят видеть в кандидатах готовность к обучению и развитию», — рассказали аналитики платформы по подбору персонала.
Предприятия продолжают искать людей, делая упор на специалистов, которые готовы обучаться и брать на себя управление производственными процессами.