В России могут ввести комиссии для торговли «недружественными» криптовалютами

МОСКВА, 9 июня /ТАСС/. Комиссии, рекомендации, а также механизмы технической защиты могут ввести в России при торговле «недружественными» криптовалютами для защиты российских инвесторов. Об этом «Известиям» сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
По его словам, одним из ключевых вопросов при подготовке ко второму чтению законопроекта о регулировании крипторынка стало обсуждение допуска к торгам отдельных цифровых активов, включая USDT и BNB. Чебесков также отметил, что операции с такими инструментами могут быть связаны с повышенными рисками для российских пользователей, поэтому рассматриваются дополнительные меры защиты.
«Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы — комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами», — пояснил изданию Чебесков.
Па полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чебесков заявлял, что Минфин допускал возможность исключения USDT из системы регулирования криптовалютного рынка. Однако участники отрасли выразили готовность самостоятельно нести риски, связанные с использованием этого инструмента. Также замминистра финансов сообщал, что ведомство обсуждает подходы к регулированию стейблкоинов, а более детальная проработка законодательства в этой сфере может начаться после завершения работы над законопроектом о криптовалютах. Кроме того, Чебесков предупреждал о рисках возможной блокировки иностранных стейблкоинов, которые после принятия соответствующих норм могут получить статус легального инструмента для торговли в России.
Как отмечал ранее в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, законопроект «Антифрод 2.0» и закон о регулировании рынка криптовалют станут основными законодательными инициативами, над которыми Госдума будет работать до конца 2026 года. По его словам, одним из приоритетов остается дальнейшее усиление мер по противодействию мошенничеству. Еще одной важной законодательной инициативой Аксаков назвал регулирование рынка криптовалют.
Регулирование криптовалют.
В декабре Банк России представил концепцию регулирования рынка криптовалют, согласно которой приобретать криптоактивы смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы. При этом регулятор по-прежнему рассматривает криптовалюты как высокорискованный финансовый инструмент.
Согласно концепции ЦБ, цифровые валюты и стейблкойны предлагается признать валютными ценностями. Их можно будет покупать и продавать, однако использовать для оплаты товаров и услуг внутри страны не разрешается.
Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, критерии для которых будут установлены законодательством. Для этого потребуется пройти специальное тестирование. Кроме того, будет действовать лимит на покупку таких активов — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.