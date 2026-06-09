В России могут ввести комиссии для торговли «недружественными» криптовалютами

Па полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Чебесков заявлял, что Минфин допускал возможность исключения USDT из системы регулирования криптовалютного рынка. Однако участники отрасли выразили готовность самостоятельно нести риски, связанные с использованием этого инструмента. Также замминистра финансов сообщал, что ведомство обсуждает подходы к регулированию стейблкоинов, а более детальная проработка законодательства в этой сфере может начаться после завершения работы над законопроектом о криптовалютах. Кроме того, Чебесков предупреждал о рисках возможной блокировки иностранных стейблкоинов, которые после принятия соответствующих норм могут получить статус легального инструмента для торговли в России.