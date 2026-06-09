Rambler&Co: россияне считают сферу продуктов питания самой развитой в стране

«В качестве положительного примера респонденты чаще всего называли продукты питания — 24%. Почти такой же результат у сельского хозяйства — 23%. На этом же уровне — услуги и сервисы с 22%», — говорится в исследовании. Далее по популярности следуют промышленность (11%), IT (9%) и фармацевтика (5%). Автомобилестроение и российские бренды бытовых товаров набрали по 3% голосов.