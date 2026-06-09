Rambler&Co: россияне считают сферу продуктов питания самой развитой в стране

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. 24% интернет-пользователей в России считают наиболее развитыми сферами страны продукты питания, сельское хозяйство и сервисы. Такие данные приводятся в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении ТАСС.
«В качестве положительного примера респонденты чаще всего называли продукты питания — 24%. Почти такой же результат у сельского хозяйства — 23%. На этом же уровне — услуги и сервисы с 22%», — говорится в исследовании. Далее по популярности следуют промышленность (11%), IT (9%) и фармацевтика (5%). Автомобилестроение и российские бренды бытовых товаров набрали по 3% голосов.
При этом 62% опрошенных заявили, что страна-производитель не является для них важным критерием выбора. В продуктовой корзине отечественные товары пользуются заметно большим доверием: 40% респондентов за редким исключением покупают все российское, а 9% — только отечественное.
В области экологии 39% пользователей указали, что у страны сейчас нет первого приоритета из-за других важных направлений, тогда как 35% назвали природоохранные проекты заметными.
Опрос проводился на ресурсах Rambler&Co с 27 мая по 4 июня 2026 года, в нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.